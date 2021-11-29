الطقس: الحرارة فوق المعدل العام بـ5 درجات

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر مائج.