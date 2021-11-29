اعتقال عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الاثنين طالت عدداً من المواطنين في نابلس والقدس المحتلة.

ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مراد دغلس ومنجد صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين، من القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان عريبة من أبو ديس، ومحمد طاهر سلامة، والفتى عمر العناتي من بلدة عناتا، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، الليلة الماضية، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة شارع الصف وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المواطن إسماعيل البطاط، في محاولة لاعتقال نجله الأسير المحرر علي (23 عاما)، فيما أنها اعتقلته على مقربة من المنزل.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في المنطقة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات.