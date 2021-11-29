تعرف على أبرد كوكب فى المجموعة الشمسية

قد تعتقد أن أبرد كوكب في النظام الشمسي سيكون نبتون، لأنه الأبعد عن دفء الشمس، فإن نبتون على بعد ثلاثة مليارات ميل من الشمس، ولكن ومع ذلك، فإن أبرد كوكب ليس نبتون بل أورانوس، على الرغم من أن أورانوس أقرب إلى الشمس بمليار ميل من نبتون.



وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، يحمل أورانوس الرقم القياسي لأبرد درجة حرارة تم قياسها على الإطلاق في النظام الشمسي، فإنه شديد البرودة - 371 درجة فهرنهايت (ناقص 224 درجة مئوية)، وفقًا لوكالة ناسا.



ولا تزال درجة الحرارة على نبتون شديدة البرودة أيضا فعادة ما تكون حوالي 353 درجة فهرنهايت تحت الصفر (ناقص 214 درجة مئوية)، لكن أورانوس يتفوق على ذلك.



وتتحدد الحرارة داخل الكواكب منذ تشكلها، حيث تتكون الكواكب عندما تصطدم قطع صغيرة من الصخور ببعضها البعض، مما يؤدي إلى بناء الكوكب بأكمله قطعة قطعة على مدى ملايين السنين، ففي كل مرة تصطدم فيها هذه الصخور ببعضها البعض، يكتسب الكوكب المزيد من الحرارة.



ولم يصطدم نبتون بكويكب ضخم مثل كوكب أورانوس، لذلك تمكن من الاحتفاظ بقدر أكبر من حرارته، وقد تتفاجأ أيضًا عندما تعلم أن أقرب كوكب إلى الشمس، عطارد، يكون شديد البرودة أيضًا.



في حين أن جانب عطارد المواجه للشمس يزيد عن 750 درجة فهرنهايت (400 درجة مئوية)، فإن الجانب الذي يواجه بعيدًا عن الشمس يكون تقريبًا سالب 328 درجة فهرنهايت (ناقص 200 درجة مئوية)، والسبب في ذلك أن عطارد ليس له غلاف جوي على عكس الأرض.

