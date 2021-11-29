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قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق!

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:46

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق!
قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق!

تعرض رجل أسترالي لصدمة شديدة بعد أن نبهته قطته إلى وجود ثعبان سام كان مختبئا في حقائب التسوق الخاصة به، بعد عودته من السوبر ماركت.

يقول الأسترالي "ريكي أوينز"، المقيم في جنوب غرب فيكتوريا، إنه سيكون حذرا عند إحضار أية أكياس من السوق مرة أخرى وتركها في مطبخه بعد مواجهة مفاجئة مع ثعبان النمر السام الذي يبلغ طوله مترًا واحدًا.

فلولا قطته لكان الرجل الأسترالي ميتا الآن بعضة ثعبان النمر السام، فقد استطاعت تنبيه مالكها إلى وجود ضيف غير مرغوب به يختبئ داخل أحد أكياس التسوق.

عند وصولهم إلى المنزل من السوق، خرج أويمز ثم عاد مجددا ليجد قطته تصيح، وتقفز في محاولة لتنبيه بوجود خطر ما.

في تلك اللحظة كان الثعبان قد خرج من الكيس واختبأ تحت الثلاجة، ركضت القطة وراءه وحاولت الإمساك به لكنها فشلت.

سارع أوينز لتبين ما يحدث مع القطة، وعندما نظر لاحظ طرف ذيل الثعبان السام، فقام بسحبه وإلقائه بسرعة في حديقة المنزل.

وحذر الرجل الأسترالي الناس بعد تعرضه لتلك الحادثة الخطيرة قائلا: "عليك الانتباه إلى إشارات حيوانك الأليف، خاصة عندما يبدأ في التصرف بشكل غير معتاد، فقد يحاول تنبيهك إلى خطر وشيك".

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