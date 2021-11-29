إضراب شامل يعم مؤسسات الأونروا اليوم

غزة - الرأي:

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق الخمس (سوريا – الأردن – لبنان – غزة، والضفة الغربية)، احتجاجًا على عدم تلبية إدارتها لمطالب العاملين بها.

وقال الاتحاد العام لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن الإضراب بمثابة رسالة تحذيرية أخيرة لإدارة الأونروا قبل الشروع في الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذ يوم الخميس الثاني من ديسمبر في كافة مناطق العمليات ولجميع الموظفين بحيث تغلق جميع المؤسسات التعليمة والصحية والخدماتية والأمنية دون استثناء.

ووفقاً لبيان الاتحاد أن قرار الاعتصام الشامل والمفتوح جاء رداً على سياسة الوكالة الأممية في النيل من حقوق الموظفين، واستخفاف إدارة الأونروا بنزاع العمل وغض الطرف عن مطالب العاملين العادلة، فضلاً عن تهديد أمنهم الوظيفي والاعتداء على حقوق اللاجئين في تقليص الخدمات وحرمانهم من التعيين الدائم.

ويطالب الاتحاد الوكالة الأممية بإلغاء الإجازة الاستثنائية، وصرف العلاوة السنوية بأثر رجعي في موعد لا يتجاوز الأول من بداية العام القادم، وإعادة النظر في سياسة التعيينات لناحية تعيين أبناء اللاجئين، والإبقاء على صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة، وحمايته واستقراره وزيادة مدخلاته، ورفض المساس بأي منافع للعاملين، فضلاً عن أهمية توفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في الوكالة.

يشار أن زهاء 30 ألف موظف وموظفة، يعملون لدى الأونروا معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين يعملون في مكتبين للرئاسة العامة (غزة وعمان) وخمسة مناطق للعمليات (غزة ولبنان وسورية والأردن والضفة الغربية)، وأربعة مكاتب تمثيل ومكاتب ارتباط (نيو يورك وجنيف وبروكسل والقاهرة).