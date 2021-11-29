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لا وفيات.. 138 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:13

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 874 فحوصات مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل وفيات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 144 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187113 إصابة بينها 1336 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184134 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1643.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 39.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 506208 شخصًا.

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