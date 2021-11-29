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الخليل: مستوطنون يعتدون على مقام "يقين" الأثري

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:37

الخليل- الرأي

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مقام "ياقين" الأثري في بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أخطرت قوات الاحتلال بمنع ترميمه.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "بني حيفر" اقتحموا مقام "ياقين" الأثري وخربوا وخلعوا زوايا حديدية نصبتها بلدية بني نعيم لحمايته، فيما منعت قوات الاحتلال العمال من ترميم المقام، وأجبرتهم على مغادرته، وأخطرت البلدية بمنع الترميم فيه.

وأفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في بلدية بني نعيم عماد عمرو، بأن ملكية هذا المقام تعود حسب الأوراق الرسمية لوزارة الأوقاف، وهو مقام على ارض وقفية إسلامية.

وأضاف، أن بلدية بني نعيم أدرجت هذا المقام ليكون جزءا من مسار ابراهيم الخليل الذي يمتد من شمال الضفة الغربية وصولاً لمنطقة بيت مرسم جنوب الضفة، بهدف تشجيع السياحة، وتنظيم الزيارات لهذا المقام الديني الهام.

ويقع مقام "يقين"، جنوب قرية بني نعيم، على تلة ترتفع 900 متر عن سطح البحر، وهو عبارة عن بناء مستطيل يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه سبعة أمتار وفي وسطه حجر صلد فيه آثار قدم، وبالقرب من المقام مغارة في صخرة صلبة، ينزل إليها بدرج.

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