32 أسيرة بينهن 9 أمهات يقبعن في سجون الاحتلال

رام الله – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 32 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن 9 أمهات.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسيرة شروق دويات (24 عاما)، تقبع في سجن "الدامون"، حيث اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، لحظة إصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في شارع الواد، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت سابقا حكما بحق الأسيرة دويات بالسجن لمدة 16 عاما، إضافة الى غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيقل، وتعتبر إحدى الأسيرات اللواتي يقضين أحكاما تعسفية، الأطول في قائمة الأسيرات المتواجدات في سجون الاحتلال.

وفي السياق، ما زالت الأسيرة ختام سعافين من مدينة رام الله (58 عاما) موقوفة في سجن "الدامون"، بعد أن أصدرت قوات الاحتلال بحقها حكما اداريا لمدة أربعة أشهر، إلا ان قوات الاحتلال حولت ملفها الى قضية.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت السعافين في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.