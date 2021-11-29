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الاحتلال يردم بئر زراعي ويصيب 6 مواطنين في نعلين

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:34

رام الله – الرأي:

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بئرا زراعية في بلدة نعلين شمال غرب مدينة رام الله، وأصابت 6 مواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط، وآخر بالضرب والعشرات بالاختناق، خلال تصديهم لعملية الردم.

وأفادت رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا، بأن جرافات الاحتلال ردمت بئرا زراعية تعود للمواطن فايز الخواجا، بذريعة أنها مشيدة في منطقة محمية طبيعية.

 وأشار الى أن قوات الاحتلال تعمدت ردم البئر بعد أيام قليلة على إنجازه، حيث تتسع لأكثر من 270 كوب ماء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وآخر بالضرب بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال محاولات المواطنين التصدي لعملية الردم.

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