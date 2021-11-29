وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: الانتهاء من تأهيل طرق فرعية لخدمة ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح دورة مقدسية وعن تاريخ القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية حمدان: استمرار الخطوات الاحتجاجية إذا لم تلبى "الأونروا" مطالب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش تطوير أنظمة الهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع منظمة الأوتشا العالمية وكالة الرأي الفلسطينية 32 أسيرة بينهن 9 أمهات يقبعن في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بماذا أوصت خلية الأزمة بوزارة الصحة خلال اجتماعها اليوم؟ وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: ذاهبون لتعديل الدفعة المالية للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تستقبل وفداً من جمعية رنين الصمت لرعاية الصم
أخبار » الصحافة الدولية

"الصحة العالمية" تتحدث عن خطر "مرتفع للغاية" لمتحور "أوميكرون"

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:41

الرأي - وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" (Omicron) على المستوى العالمي مرتفع، وإن تقييم الخطر العالمي المتعلق بالمتحور مرتفع للغاية.

وأضافت المنظمة الأممية -ومقرها في جنيف- في توصية فنية للدول الأعضاء فيها أنه من المرجح أن ينتشر المتحور الجديد -الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي- بسرعة في أرجاء العالم، وأنه سيكون لارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19″ (Covid-19) عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وحثت منظمة الصحة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد وأيضا البؤر التي يتفشى فيها، مشددة على وجود حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة قد صنفت المتحور الجديد مثيرا للقلق لما يتضمنه من طفرات كثيرة، قائلة إن الأمر قد يستغرق أياما إلى عدة أسابيع لفهم مستوى خطورة السلالة الجديدة.

وأضافت المنظمة الأممية أنه من المتوقع الحصول على المزيد من البيانات بشأن المتحور الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم بالإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية، واستخدام نهج يستند إلى تقييم المخاطر لتعديل إجراءات السفر.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟