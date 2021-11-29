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3 وفيات و386 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:23

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة تسجيل 3 حالات وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين وصل وكالة "صفا" أن 219 مصابًا تعافوا من الفيروس، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في: طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 138.

وقالت إن حالات التعافي الجديدة توزعت على: طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 144.

وسجلت حالات الوفاة الثلاث في رام الله والخليل ونابلس.

وذكرت أن 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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