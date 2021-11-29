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عباس يصل الدوحة بدعوة من سمو أمير قطر

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:40

وكالات-الرأي:

وصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم غد.

وسيلتقي عباس خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعددا من رؤساء الوفود المشاركين في افتتاح البطولة.

ويضم الوفد كلا من: أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.

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