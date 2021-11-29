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حكومة الاحتلال تصادق على جلب آلاف الإثيوبيين

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلب آلاف الأثيوبيين كمهاجرين، بادعاء أن لديهم أقارب، وذلك خلال أسابيع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه سيتم تحديد العدد الدقيق لهؤلاء الإثيوبيين وفقا لتدقيق في "حقهم" بالهجرة إلى دولة الاحتلال.

وصادقت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، على تعيين منسق يرأس طاقما يقدم توصيات بشأن هؤلاء الأثيوبيين بالهجرة إلى دولة الاحتلال. ك

ذلك تقرر أن يخضع جلبهم لتعليمات وزارة الصحة، على خلفية انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".

ويتواجد هؤلاء الإثيوبيون في معسكرات تم تجميعهم فيها منذ سنوات تمهيدا لنقلهم إلى دولة الاحتلال بعد التحقق من يهوديتهم، بموجب قرار اتخذته الحكومة السابقة في العام 2015.

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