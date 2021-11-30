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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 6 درجات

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:27

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويكون الجو الخميس غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الأربعاء من خطر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

 

 

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