وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 6 درجات وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و"فرحات" يفتتحان قاعة الشهيد "جمال الزبدة" بالجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق اسم القائد "صيام" على مدرسة قيد الإنشاء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على جلب آلاف الإثيوبيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُسلم 6 مراكب صادرها في بحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تُنفذ مبادرة "هيك أحلى" لتركيب حاويات نظافة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج تتابع ملف المولدات الكهربائية مع الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية عباس يصل الدوحة بدعوة من سمو أمير قطر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان تُكرم صانع جمال لأمانته وحسن تصرّفه وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الأستاذ عبد السلام صيام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقالات خلال مداهمات لعدة مدن في الضفة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:31

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله، وكفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت بأن المعتقلين من سلواد هم: محمود ماهر حماد، وعبد الرحمن طالب حماد، ومحمود وائل حماد، أما المعتقلين من كفر نعمة، فهم: أحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال صبري موسى جبريل (30 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، ومحمد جبر جاد الله (23 عاما)، من منطقة الزيتونة في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وفتشتهما.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين منهم أسيران محرران، خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في محافظة الخليل.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الأسير المحرر محمود الحداد، واعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب محمد زياد البو، كما داهمت عددا من الاحياء في بلدة بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر معين محمد بدوي الزهور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟