اعتقالات خلال مداهمات لعدة مدن في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله، وكفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت بأن المعتقلين من سلواد هم: محمود ماهر حماد، وعبد الرحمن طالب حماد، ومحمود وائل حماد، أما المعتقلين من كفر نعمة، فهم: أحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال صبري موسى جبريل (30 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، ومحمد جبر جاد الله (23 عاما)، من منطقة الزيتونة في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وفتشتهما.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين منهم أسيران محرران، خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في محافظة الخليل.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الأسير المحرر محمود الحداد، واعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب محمد زياد البو، كما داهمت عددا من الاحياء في بلدة بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر معين محمد بدوي الزهور.