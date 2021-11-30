ما هو اضطراب طيف التوحد عند الأطفال

اضطراب طيف التوحد هو إعاقة في النمو ناتجة عن اختلافات في الدماغ، حيث يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتوحد من اختلاف معروف، مثل الحالة الوراثية، وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض CDC يعتقد العلماء أن هناك أسبابًا متعددة لاضطراب طيف التوحد تعمل معا لتغيير الطرق الأكثر شيوعًا التي يتطور بها الناس.

وغالبًا ما لا يوجد شيء حول مظهر الأشخاص المصابين بالتوحد يميزهم عن غيرهم، وقد يتصرفون ويتواصلون ويتفاعلون ويتعلمون بطرق تختلف عن معظم الأشخاص الآخرين يمكن أن تختلف قدرات الأشخاص المصابين بالتوحد بشكل كبير.

على سبيل المثال قد يكون لدى بعض الأشخاص المصابين بالتوحد مهارات محادثة متقدمة بينما قد يكون البعض الآخر غير لفظي.

يبدأ التوحد قبل سن 3 سنوات ويمكن أن يستمر طوال حياة الشخص، على الرغم من أن الأعراض قد تتحسن بمرور الوقت، ولكن تظهر أعراض اضطراب طيف التوحد على بعض الأطفال خلال الأشهر الـ 12 الأولى من الحياة و في حالات أخرى، قد لا تظهر الأعراض حتى 24 شهرًا أو بعد ذلك يكتسب بعض الأطفال المصابين بالتوحد مهارات جديدة ويلتقون بمراحل التطور، حتى عمر 18 إلى 24 شهرًا ثم يتوقفون عن اكتساب مهارات جديدة، أو يفقدون المهارات التي كانت لديهم من قبل.

يمكن أن تشمل أمثلة التواصل الإجتماعي وخصائص التفاعل الاجتماعي المتعلقة بالتوحد ما يلى:

- يتجنب الاتصال بالعين أو لا يحافظ عليه.

- لا يستجيب للأسم بعمر 9 أشهر.

- لا تظهر تعابير وجه مثل السعادة والحزن والغضب والمفاجأة بعمر 9 أشهر.

- لا يلعب ألعابًا تفاعلية بسيطة .

- يستخدم القليل من الإيماءات أو لا يستخدمها على الإطلاق بحلول عمر 12 شهرا.

- لا يشارك الاهتمامات مع الآخرين.

- لا يشير أو ينظر إلى ما تشير إليه بعمر 18 شهرًا.

- لا يلاحظ عندما يتأذى الآخرون أو يحزنون بعمر 24 شهرًا.

- يواجه صعوبة في فهم مشاعر الآخرين أو التحدث عن مشاعره في عمر 36 شهرًا أو أكثر.