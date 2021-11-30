الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان جنوب الأقصى

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن المقدسي محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب في سلوان.
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30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:31
القدس المحتلة - الرأي:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن المقدسي محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب في سلوان.
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