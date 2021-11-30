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الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان جنوب الأقصى

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن المقدسي محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب في سلوان.

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