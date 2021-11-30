وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية طعن مستوطن في "كريات جات" واعتقال المنفذ وكالة الرأي الفلسطينية كوستاريكا..النحل يستبدل رحيق الزهور باللحوم الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية "الملفوف والقرنبيط" مأكولات ساخنة تكمل موائد الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان جنوب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي ستفعله أولاً في هذا الموقف؟.. اختيارك يكشف عن طريقة تفكيرك وكالة الرأي الفلسطينية 100 عائلة فلسطينية مهددة بيوتها بالهدم الفوري في القدس وكالة الرأي الفلسطينية باير ليفركوزن ثالثاً بفوزه على لايبزيغ المنقوص بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية نابولي يكرّم مارادونا بالانفراد بالصدارة وسقوط ثان لميلان وكالة الرأي الفلسطينية إصابات وحالات اختناق خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس
أخبار » الأخبار العبرية

طعن مستوطن في "كريات جات" واعتقال المنفذ

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:36

القدس المحتلة - الرأي:

قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن مستوطناً أصيب صباح اليوم الثلاثاء، بجراح إثر طعنه في مستوطنة "كريات غات" في أراضينا المحتلة.

وذكرت أنه جرى اعتقال مشتبه به في نهاية عمليات بحث واسعة، حيث تشير التحقيقات إلى أن خلفية العملية قد تكون قومية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟