طعن مستوطن في "كريات جات" واعتقال المنفذ

القدس المحتلة - الرأي:

قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن مستوطناً أصيب صباح اليوم الثلاثاء، بجراح إثر طعنه في مستوطنة "كريات غات" في أراضينا المحتلة.

وذكرت أنه جرى اعتقال مشتبه به في نهاية عمليات بحث واسعة، حيث تشير التحقيقات إلى أن خلفية العملية قد تكون قومية.