النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2128) الثلاثاء 30/11/2021

غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2127) الثلاثاء 30/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

عباس: مضطرون لاتخاذ خيارات وقرارات حاسمة

الأورومتوسطي” يوثق ابتزاز الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين يُطالب العالم بلجم عنف المستوطنين وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها

فلسطين تطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

حماس: اختطاف السلطة "بدير" وضربه أمام زوجته لا يخدم إلا الاحتلال

حماس لـ "صفا": فعّلنا آلية قانونية لمواجهة القرار البريطاني

تشريعي غزة يناقش الدعليس آلية صرف المنحة القطرية للموظفين

أخبار إسرائيلية

خطة إسرائيلية لجلب 3 آلاف إثيوبي إلى تل أبيب

طرد نائب يهودي من جلسة برلمانية لاتهامه إسرائيل بممارسة «أبارتهايد» في الخليل

إسرائيل تسجل إصابة ثانية بمتحور أوميكرون وتتعقب المخالطين

اخبار دولية

منظمة دولية تطالب السلطات الإسرائيلية بوقف التنكيل بالصحافيين الفلسطينيين

“الصحة العالمية” تحذّر.. متحورة أوميكرون “خطرة للغاية”

الصحة العالمية تتوقع إصابة متلقي لقاح كورونا بـ”أوميكرون”

بلديات إيرلندية ترفع علم فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

الأمم المتحدة تحيي “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” وإسرائيل تواصل “جرائم الحرب والتطهير العرقي”

السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل: سأعيش في القدس وأتطلع إلى تمثيل التنوع الكامل للأمريكيين

أخبار عربية

أبو الغيط يشدد على «مركزية القضية الفلسطينية»

السعودية تدين اقتحام رئيس إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل

البحرين تؤكد تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وحقه في تحديد مصيره

الرئيس الجزائري يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية

ملك المغرب يدعو لجهد دبلوماسي فاعل لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين للمفاوضات

بسبب أوميكرون.. المغرب يؤجل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب

قطر تؤكد باسم المجموعة العربية: القضية الفلسطينية حجر الزاوية في أي حل بالشرق الأوسط



الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الرئيس الفلسطيني يهدد إسرائيل باتخاذ “قرارات حاسمة” ويعلن دعم مبادرات المقاومة الشعبية

الإضراب يشل مرافق “الأونروا” في مناطق العمليات الخمس.. ومؤتمر الموظفين ينذر بآخر مفتوح

الشرق الأوسط

أبو الغيط يشدد على «مركزية القضية الفلسطينية»

{حماس} تلجأ للقضاء البريطاني لمواجهة قرار تصنيفها إرهابية

الاهرام المصرية

الأوقاف الفلسطينية: قوات الاحتلال منعت الأذان في المسجد الإبراهيمي 525 مرة خلال 10 أشهر

الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل ببقاء الاحتلال إلى الأبد

أمين جامعة الدول العربية : تحية تقدير لكل أحرار العالم المُتضامنين مع الشعب الفلسطيني والداعمين لقضيته

الشروق المصرية

وسائل إعلام: إسرائيل حذرت إدارة بايدن من خطط إيران لتخصيب اليورانيوم حتى 90%

رئيس لبنان وفلسطين يبحثان في قطر الاعتداءات الإسرائيلية

محكمة إسرائيلية تأمر بعودة الطفل الناجي من حادث عربة التلفريك إلى إيطاليا

الغد الأردنية

لماذا تصبح عودة نتنياهو إلى معترك السياسة الإسرائيلية أقل احتمالاً باطراد

“العليا” تستوضح بشأن القطار المعلق في المبكى؟

الفلسطينيون يحيون اليوم الدولي للتضامن معهم وسط تصاعد عدوان الاحتلال

74 عاماً على قرار “تقسيم فلسطين”

هل استدرج ضابط إسرائيلي الطفل “أبو سلطان” لقتله؟

الشرق القطرية

قطر تؤكد باسم المجموعة العربية: القضية الفلسطينية حجر الزاوية في أي حل بالشرق الأوسط

"حمّل وصِّل".. عربة رزق يلجأ إليها أطفال مخيم جباليا

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لاقتحام المسجد الإبراهيمي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

محدث عملية طعن في الداخل الفلسطيني المحتل

فتح تخسر انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل

أبو زهري: كلمات "تبون" تجاه فلسطين تعكس أصالة الموقف الجزائري

الاحتلال يعتقل تاجرا على حاجز بيت حانون

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

نقل "شيخ الأسرى" بشكل مفاجئ لمستشفى "سروكا"

تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات

الاحتلال يفرج عن 6 مراكب صيد في غزةالقدس المحلية

إصابة إسرائيلي طعنًا في الداخل واعتقال المشتبه به

تعليق الإضراب في “أونروا” المقرر الخميس المقبل بعد تلبية مطالب العاملين

مجلس الوزراء يقر رزمة من المشاريع الحيوية في القطاعات المختلفة لصالح محافظة نابلس

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي جنوب نابلس

اشتية يرعى توقيع اتفاقية بين سلطة الأراضي و”كهرباء الشمال” للاستثمار في الطاقة المتجددة

القدس: الاحتلال يعتقل شاباً من سلوان ومستوطنون يؤدون رقصات استفزازية في البلدة القديمة

فلسطين تشارك في أعمال الدورة 26 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الحياة الجديدة

مجلس الوزراء يقر حزمة من المشاريع التنموية لمحافظة نابلس

المحافظ غيث: القدس لن تكون يوما محطا للمساومة

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس قبل 25 دقيقة

الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

الشؤون المدنية" تتسلم 6 مراكب صيد في بحر غزة

جريدة الأيام

هدم منشآت تجارية في عناتا وبيت حنينا وإصابات خلال التصدي للاحتلال في...

الرئيس: لن نقبل بمستقبل من الحصار والتمييز العنصري

لجنة الانتخابات": نشر صور المرشحات غير ملزم قانونياً

اتحاد المقاولين يعلق العمل في كافة المشاريع ويحذر من انهيار القطاع

مجلس الوزراء يقر حزمة من المشاريع التنموية لمحافظة نابلس

كورونا": ثلاث وفيات و386 إصابة جديدة

فلسطينيون يواجهون اعتداءات مستوطنين في طريقهم إلى مدرستهم

وكالة صفا

أحزاب عربية تحذر من تداعيات تطبيع المغرب و"إسرائيل" عسكريًا

حملة اعتقالات بمداهمات إسرائيلية ليلية بالضفة

إصابات عقب اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

محدث مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس

احتجاجات بـ36 مدينة مغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال

إلغاء بطولة العالم للاسكواش بعد رفض ماليزيا دخول منتخب الاحتلال لأراضيها

جبارين يهاتف المحرر بلال جودة مهنئًا بتحرره من سجون الاحتلال

تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات

بالفيديو حماس: أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر إسلامبولي بدير بطولكرم

أحزاب عربية تحذر من تداعيات التطبيع العسكري

بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. حماس تدعو للتحرك لوقف جرائم الاحتلال

الاحتلال يصادق على مخطط للتوسع الاستيطاني جنوب نابلس

الاحتلال يستدعي قوة عسكرية ويهدم بئرا في نعلين

حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية

وكالة الرأي الفلسطينية

اعتقالات خلال مداهمات لعدة مدن في الضفة

100 عائلة فلسطينية مهددة بيوتها بالهدم الفوري في القدس

إصابات وحالات اختناق خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

إطلاق اسم القائد "صيام" على مدرسة قيد الإنشاء بغزة

هنية" و"فرحات" يفتتحان قاعة الشهيد "جمال الزبدة" بالجامعة الإسلامية

بلدية النصيرات تُنفذ مبادرة "هيك أحلى" لتركيب حاويات نظافة

فلسطين اليوم

تفاصيل دقيقة عن ورقة هامة سلمتها حماس لمصر.. ووفد من الحركة يزور القاهرة قريباً

"100" عائلة فلسطينية مقدسية مهددة بيوتها بالهدم الفوري

القيادي عليان: المأساة الفلسطينية تُمثل الصورة الأكثر وضوحًا للمشروع الغربي الصهيوني في المنطقة

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرق نابلس

طائرات الاحتلال تلقي "بالونات حرارية" شرق خانيونس

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

سما نيوز

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

غزة: "الاعلام الحكومي" يكشف مستجدات المنحة القطرية الخاصة بالموظفين والعمل في اسرائيل

الرئيس: خيارنا واضح وغير قابل للتأويل.. ولا يعقل أن ننتظر من المحتل أن يستيقظ يوما ما ويختار السلام

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

عرب 48

اعتقال فلسطيني بزعم طعن مسن في كريات غات

اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة تجارية في عناتا

وكالة وفا

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على ح ...

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين ...

فلسطين تشارك بالدورة الثانية للمؤتمر المعني ب ...

حدث في مثل هذا اليوم

30 تشرين ثاني (نوفمبر)

2003م أهالي رفح يخرجون بمظاهرة أمام معبر رفح الحدوديّ و هاجموا الوفد الفلسطينيّ المشارك في حفل توقيع "وثيقة جنيف" خلال خروجه من المعبر تجاه الأراضي المصريّة.

2002م مهروب معتقلين من سجن عسقلان حيث تمكنا مجاهدان قسّاميان أسيران من تجاوز الاحتياطات الأمنية لسجن عسقلان ، و هربا منه ، و هما محمد الحاج صالح من جنين (26 عاماً) ، و محمد رمضان (28 عاماً) .

1988 م الجمعية العامة للأمم المتحدة توبخ الولايات المتحدة لرفضها منح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك

1983 م جرح خمس مائة شخص في بنغلادش إثر مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين من المعارضة.

1970 م الجمعية العامة تدين إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين وتصدر القرار رقم 2649 الذي يتضمن تأكيد أهمية تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة.

1969 م إسرائيل تعلن اعتقال خلية فدائية تضم ثلاثة مقاومين فلسطينيين قامت بعمليات تفجير في مدينة تل أبيب.