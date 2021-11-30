الصحة: 4 وفيات و121 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 20 حالة، بعد إجراء 765 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 107234 إصابة، فيما وصل عدد الحالات النشطة 1433 حالة، والمتعافين 184154 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 1647 وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 507263 شخصاً.