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هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير المسن فؤاد الشوبكي

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:05

الأسير المسن فؤاد الشوبكي
الأسير المسن فؤاد الشوبكي

رام الله – الرأي:

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحرين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المسن فؤاد الشوبكي (82 عاما).

وكانت سلطان الاحتلال قد نقلت مساء الأسير الشوبكي بشكل مفاجئ إلى مستشفى "سوروكا".

وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء: إن الشوبكي "يعاني من عدة أمراض اضافة الى اصابته بمرض السرطان، ووضعه الصحي صعب وخطير للغاية، وقد نقل خلال الفترة الاخيرة مرات عديدة الى عدة مستشفيات بسبب سوء حالته الصحية.

والأسير الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سنّا، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاما.

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