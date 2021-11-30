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أسرى مجدو يعانون من نقص في الأغطية الشتوية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:16

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى في سجن مجدو، بحاجة الى الأغطية والملفات الشتوية، التي تقيهم برودة الجو، حيث يعانون من نقص فيها، خاصة أننا في فصل الشتاء.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال، تمعن بشكل واضح، وممنهج، في انتهاك الأسرى في "مجدو"، وتتعمد إهمالهم بكافة الطرق والأساليب المختلفة، من خلال التضييق عليهم وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الشخصية.

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية، والإنسانية، بضرورة متابعة ملف الأسرى في جميع السجون بما فيها مجدو، لأن ما يتعرضون له يأتي في سياق الجرائم الممنهجة المخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

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