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كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:41

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غزة-الرأي

 نفذت كلية مجتمع الأقصى كشفا طبيا مجانيا للأسنان لطلبتها بالتعاون مع المركز العالمي للأسنان، للاطمئنان على صحة الأسنان لديهم وتفادي اي مشكلة او اصابة ببدايتها. وشمل الكشف الطبي الاطمئنان على صحة الاسنان وتقديم بعض الإجراءات الوقائية للطالبات، وتوفير خصم عام لعلاج الأسنان، بالإضافة الى خصم 20% لتقويم الاسنان والتقسيط.

وشكر قسم العلاقات العامة بالكلية المركز العالمي للأسنان ممثلا بالطاقم الطبي على هذه الحملة وتعاونهم. وتأتي هذه الأنشطة ضمن التواصل مع مؤسسات المجتمع والتشبيك معها بما يخدم شريحة الطلبة.

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كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

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