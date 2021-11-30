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الاحتلال يعتقل طالباً شرق بيت لحم وفتى جنوب نابلس

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:22

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فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طالباً في إحدى المدارس شرق بيت لحم، فيما اعتقلت فتى جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب بهاء جمال التنح من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطينياً قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن حارس مستوطنة "يتسهار" اختطف الفتى أحمد ناصر من بورين جنوب نابلس أثناء خروجه من المدرسة وقام بتسليمه لقوات الاحتلال.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.

ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواز (310) حواجز.

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