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4 وفيات و360 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:20

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و360 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و120 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بـ"كورونا".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 103، طوباس 8، بيت لحم 39، جنين 22، طولكرم 9، رام الله والبيرة 30، نابلس 24، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 121.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 38، طوباس 3، بيت لحم 22، جنين 11، طولكرم 8، رام الله والبيرة 5، نابلس 7، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20.

ولفتت إلى وجود 49 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" بالمستشفيات في الضفة 78 مريضا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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