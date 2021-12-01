طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 كانون أول / ديسمبر 2021 08:51
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأربعاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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