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ما فوائد تناول كوب من حليب الكركم مع جوزة الطيب قبل النوم؟

01 كانون أول / ديسمبر 2021 09:00

ما فوائد تناول كوب من حليب الكركم مع جوزة الطيب قبل النوم؟
ما فوائد تناول كوب من حليب الكركم مع جوزة الطيب قبل النوم؟

نحتاج للنوم ساعات مناسبة بعد يوم عمل، حيث يعد الحصول على عدد ساعات نوم مناسبة أمرم في غاية الأهمية للحفاظ على الصحة العامة وأيضًا بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن تناول حليب الكركم مع جوزة الطيب في الليل يوميًا، يساعد على النوم جيدًا.

ما هي فوائد حليب الكركم؟
 
غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الدماغ والجسم بعدة طرق، فهو يعزز الهضم، ويقوي العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويخفض مستويات السكر في الدم، كما أنه ممتاز للأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم ليلاً.

يساعد حليب الكركم أيضًا في السيطرة على متلازمة تململ الساق، ومقاومة الأنسولين، والأرق، والضعف، ومشاكل الغدة الدرقية ويعزز النوم الليلي الجيد.

ما هي فوائد جوزة الطيب؟
 
وفقًا للدراسات، فإن جوزة الطيب أيضًا لها خصائص علاجية تساعد في استرخاء الأعصاب، لذلك فإن إضافة جوزة الطيب إلى كوب من حليب الكركم يمكن أن يساعد في تحسين ظروف النوم.

كيف تصنع كوب حليب الكركم مع جوزة الطيب في المنزل؟
اغلى كوب من الحليب وأضيفى له رشة من مسحوق الكركم، وجوزة الطيب، بجانب إضافة 1 ملعقة صغيرة سكر، وبعض المكسرات المطحونة، ويُغلى المزيج جيدًا ويتم تناوله ساخنًا.

هل حليب الكركم مفيد للجميع؟
 
وفي حين أن حليب الكركم مفيد للجميع، إلا أنه يفضل إضافة ضئيلة من الكركم، لأن تناوله بكميات كبيرة قد يكون ضارًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والمضاعفات المرتبطة بالكلى.

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