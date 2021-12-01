اشرب ماء بذور الشمر يومياً لإنقاص الوزن.. اعرف طريقة تحضيره

يمكن أن تكون الرحلة إلى فقدان الوزن معاناة، وعلينا الحفاظ على عادات الأكل الصارمة إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، ومن الأفضل دائمًا اتخاذ قرارات واعية بشأن طعامنا ومحاولة اتخاذ خطوات نحو أسلوب حياة أكثر صحة، إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك هي إضافة ماء بذور الشمرإلى روتينك اليومي، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

تساعد بذور الشمر في الهضم والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام، وبالتالي تقليل آلام الجوع، مما يساعد في إنقاص الوزن، كما أنها فعالة جدًا في المساعدة في علاج احتباس الماء، خاصةً بالنسبة لـ النساء اللواتي يعانين من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

ماء الشمر المنقوع هو علاج لتطهير القناة الهضمية وهو فعال للغاية للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن، من الواضح أن بذرة الشمر متعددة المواهب يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية.

كيف يساعد ماء بذور الشمر في إنقاص الوزن؟

إن عملية التمثيل الغذائي هي التي تحدد معدل استخدام خلايانا للطاقة، قد يؤدي تناول مشروب بذور الشمر إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي، خاصةً عند تناوله على معدة فارغة، هذا يجبر جسمك على استقلاب الطعام بسرعة أكبر.

وتعد بذور الشمر مصدر غني بالألياف، يمنعك من الشعور بالجوع في الصباح ، عندما تشعر بالشبع، تقل احتمالية إصابتك بآلام الجوع ، وبالتالي تقل احتمالية الغش في نظامك الغذائي.

تناول ماء منقوع بذور الشمر في الصباح الباكر ، يزيل السموم من الجسم ولهذا السبب لديك عادة الاستمتاع به بعد وجبتك، يعتبر الماء طريقة صحية لإزالة السموم المختلفة وتهدئة الجهاز الهضمي ، مما يجعل عملية الهضم أسهل.

يساعد تناول ماء بذور الشمر جسمك على تقليل تخزين الدهون عن طريق تحسين امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن، فهو مليء بمضادات الأكسدة مثل الفوسفور والسيلينيوم والزنك والمنغنيز، من المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي والتي تؤدى للسمنة

وإليك كيفية صنعه

لن تضطر حتى إلى تشغيل الموقد لصنع هذا المشروب، ما عليك سوى مكونين ، بذور الشمر والماء،

خذ 1-2 ملعقة صغيرة من بذور الشمر وأضفه إلى كوب من الماء (100-200 مل).

امزجه جيدًا واتركه طوال الليل ، وتأكد من تغطيته في صباح اليوم التالي ، اشربه أول شيء في الصباح.