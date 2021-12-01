الإعلام الحكومي: 110 انتهاكات بحق الصحفيين خلال نوفمبر

غزة - الرأي

سجّلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي 110 انتهاكات بحق الصحفيين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقريرها الشهري، إنها سجّلت 99 انتهاكا من قبل الاحتلال ومستوطنيه وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محاربة المحتوى الفلسطيني، و11 انتهاكاً من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأضافت الوحدة، أنها رصدت 14 حالة اعتقال وتمديد وتجديد اعتقال، واحتجاز واستدعاء، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال نوفمبر.

كما سجلت وحدة الرصد اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات من الصحفيين، من بينهم ”26” إعلامياً وإعلامية، واستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم ودفعهم وسحلهم عدا عن شتمهم بألفاظ نابية.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من ”21 “ صحفياً عن تغطية الاحداث، وعرقلة أداء مهامهم الإعلامية لحجب جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني، وصادرت عدد (5) من الهواتف النقالة ومعدات لصحفيين، كما منعت عدد ”2” من الصحفيين من التنقل والسفر للخارج.

ووثقت وحدة الرصد أيضا ً”2” حالة اقتحام ومداهمة لمنزل صحفيين اثنين قبل أن تعتقلهما، في حين رصدت ”2” حالة تهديد واتهام .

وحول مضايقات الاحتلال للصحفيين في سجون الاحتلال، سجلت وحدة الرصد والمتابعة 5 حالات مضايقة، وهي: إجبار أحد الصحفيين على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنه، فيما حققت مخابرات الاحتلال مع 4 آخرين بعد احتجازهم واعتقالهم واتهامهم بالتحريض.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الوحدة أكثر من ”24” حالة انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت إدارات الفيس بوك، وتويتر وانستجرام وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وحول الانتهاكات من قبل أجهزة الامن الفلسطيني سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال نوفمبر ”11” حالة تمثلت في اعتقال وتمديد احتجاز واستدعاء ”7” حالات للصحفيين مجاهد طبنجة، ونسيم معلا والذي ماطلت أجهزة السلطة بالإفراج عنه رغم صدور قرار من محكمة نابلس بالإفراج، إلا إنه تم تمديد اعتقاله مرتين متتاليين، فيما سجلت اقتحام عدد ”1”، عدا عن رصد ”2” حالة مصادرة معدات، والاجبار على دفع غرامة مالية لأحد الصحفيين.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال

1/11/2021: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على الصحفي وهبة مكية، بالدفع والركل والتهديد ومنعته من تصوير مواجهات عند مدخل المقبرة اليوسفية في مدينة القدس.

1/11/2021: احتجزت مخابرات الاحتلال، الصحافية الحرّة بشرى الطويل، وحققت معها بخصوص عملها الصحفي مدة اربع ساعات في معسكر "عوفر" قرب برام الله، وافرجت عنها بعد تهديدها واتهامها بالتحريض.

1/11/2021: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي في وكالة "جي ميديا" علاء الريماوي، وحققت معه مدة ست ساعات حول عمله الصحافي، في معسكر "عوفر" برام الله، وأبلغته بمنعه من السفر .

1/11/2021:أجبرت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة على دفع غرامة مالية قدرها 350 دولاراً، قبل أن تفرج عنه، بعد اعتقال دام قرابة 3 اسابيع.

4/11/2021: منعت قوات الاحتلال المصور الصحفي أكرم العمور من تصوير مهاجمة الاحتلال للمزارعين في بلدة تقوع واحتجزته لبعض الوقت .

7/11/2021: اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي الحرّ مجاهد حمد الله مرداوي، بعد مداهمة منزل عائلته في قرية حبلة قرب مدينة قلقيلية، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه مرتين متتاليتين لمدة ساعتين واتهمته بتهم واهية سابقة، وهددته بدهم منزله وتخريبه.

7/11/2021: مددت قوات الاحتلال اعتقال الصحافي الحرّ عاصم الشنار أربعة أيام على ذمّة التحقيق للمرة السابعة توالياً، بعد اعتقاله في 5 أيلول/سبتمبر الجاري.

10/11/2021: جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد نمر عصيدة “38 عاما” من بلدة تل غرب نابلس، للمرة الثانية لمدة 4 أشهر بعد الانتهاء من التمديد الأول لمدة ٦ أشهر.

11/11/2021:اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات المندلعة على المدخل الشمالي للبيرة.

11/11/2021: حذفت إدارة فيسبوك صفحة مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني.

12/11/2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين بقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء تغطيتهم لمواجهات جبل صبيح جنوب نابلس.

12/11/2021 : حذفت إدارة الفيس بوك صفحة كل من الصحفي مثنى النجار الشخصية والرئيسية دون أسباب، وصفحة الصحفي ايمن دلول ، وعطلت صفحة وكالة شمس نيوز ، وأغلقت صفحة نساء من اجل فلسطين للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

12/11/2021: حذفت منصة الانستجرام الحساب الرسمي للصحفي حسن اصليح.

12/11/2021: إدارة الفيس بوك تحذف حساب لمصور أسيد كميل على الفيسبوك، وعلى انستجرام.

16/11/2021: منعت سلطات الاحتلال الصحافية مجدولين حسونة من السفر، لاستلام جائزة تكريمها بعد فوزها بلقب الصحفي الحر لعام 2021.

17/11/2021 : منعت قوات الاحتلال الصحفيين ابراهيم السنجلاوي، ومراسل قناة "اي. بي.سي" الأميركية الصحافي ناصر عطا، من تصوير أحداث وقعت في البلدة القديمة في مدينة القدس واعتدت عليهما بالدفع والركل.

18/11/2021: احتجزت قوات الاحتلال الناشط الإعلامي في مركز وادي حلوة محمد أبو الحمص، داخل متجر صغير في منطقة العيساوية في القدس، ومنعته من تغطية عملية اعتقال عناصرها لأحد الشبان.

20/11/2021: استهدفت قوات الاحتلال، مراسل شبكة "قدس الإخبارية" معتصم سقف الحيط برصاصتين معدنيّتين مغلّفتين بالمطّاط، واحدة في الساق وأخرى في الظهر، قبل احتجازه لمدة ساعة ومصادرة خوذة الصحافة، أثناء تغطيته اقتحامها لمدينة رام الله.

21/11/2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي ماهر هارون بالرصاص المطاطي خلال تغطيته لاقتحام قوات الاحتــلال لحي عين منجد برام الله.

21/11/2021: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب والدفع على الصحفيين، من بينهم أربع صحفيات وهنّ الصحافية في موقع "ميدان القدس" الإخباري براءة أبو رموز، ومراسلة قناة "الجزيرة مباشر" رناد الشرباتي، والصحافية الحرّة لواء أبو رميلة، والصحافية في وكالة "معاً" ميساء أبو غزالة، إضافة إلى منعهنّ من التصوير، واحتجازهن خلال تواجدهنّ في منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في البلدة القديمة في القدس، وصادرت هواتفهن وحذفت جميع الصور قبل اعادتها لهن.

22/11/2021: إقدام شركة "ميتا" على حظر حسابات الصفحتين المليونيتين الفلسطينيتين "ميدان القدس" و "القسطل"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتم ايقافها وإغلاقها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، كما أغلقت إدارة "تويتر صفحة وكالة "نيو برس" الإخبارية،

24/11/2021: جدّدت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، الاعتقال الإداري للمصور الصحفي حازم ناصر من طولكرم لمدة 3 أشهر للمرة الثانية تواليًا.

26/11/2021: اعتدت قوات الاحتلال على كلّاً من مراسل تلفزيون "فلسطين" بكر عبد الحق برصاصة إسفنجية في كتفه، والصحافية الحرّة نجلاء زيتون برصاصة مماثلة في فخذها، والمصور الصحفي عبد الله بحش بالاختناق والرصاص المطاطي، خلال تغطيتهم المواجهات في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

27/11/2021: ‏حذفت شركة ميتا صفحة "ميدان القدس" على منصة إنستغرام، ويأتي ذلك بعد حذفها لصفحتهم على فيسبوك الاسبوع الماضي.

27/11/2021: حظرت إدارة الفيس بوك صفحة أصداء للصحافة، كما تم شطب وإغلاق حسابات 10 من طاقم ومتدربي فريق أصداء بنفس الوقت مع إغلاق الصفحة.

28/11/2021: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اكثر من 12 صحفيا وصحافية ومنعتهم من تغطية فعالية احتجاجية ضد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على طلاب مدرسة اللبن الشرقية على طريق نابلس- رام الله، عرف منهم جعفر شتية ، شادي جراعة ، محمود زكارنة ، خالد بدير، ايمن نوباني، هشام ابو شقرا ، شادية بني شمسة ، رغد قصراوي، بكر عبد الحق، خالد صبارنة ، طارق يوسف، عبدالله بحش .

30/11/2021: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي صبري جبريل بعد مداهمة واقتحام منزله في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

تفاصيل انتهاكات الأجهزة الأمنية بالضفة

4/11/2021: اقتحمت الأجهزة الأمنية والمخابرات الفلسطينية، في ساعة مبكرة منزل الصحفي نسيم معلا في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وصادرت هاتفه المحمول، واعتقلته في الجنيد التابع للمخابرات في نابلس، كما تم عرضه أمام محكمة صلح نابلس، وأمَر القاضي بإطلاق سراحه مع اجباره على دفع غرامة مالية، لكن بسبب مماطلة أجهزة الأمن لم يُطلق سراحه، وتم نقله إلى سجن اريحا.

7/11/2021: مددت محكمة صلح أريحا التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتقال الصحافي الحرّ نسيم معلا 15 يوماً على ذمّة التحقيق.

11/11/2021: احتجز الأمن الوقائي الفلسطيني، مراسل موقع "فلسطين بوست" الصحافي مجاهد طبنجة تسع ساعات، بعد اعتقاله أثناء تغطيته هدم بلدية نابلس سوقاً يبيع المقتنيات القديمة شرق المدينة، حيث صــادروا معداته من هاتف وستاند وكشاف ومايكروفون قبل أن تطلق سراحه.

16/11/2021: استدعى الأمن الوقائي الصحفي مجاهد طبنجة، مرة ثانية إلى مقرّ الأمن الوقائي لاستكمال التحقق معه .

22/11/2021: مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الصحفي نسيم معلا لمدة 3 أيام للمرة الثانية على التوالي، بعد رفض طلب المجموعة بإخلاء سبيلهما، على الرغم من قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 7-11-2021 والقاضي بالإفراج عنهما.

25/11/2021: أفرجت النيابة العامة في نابلس، بكفالة مالية، عن الصحفي نسيم معلا بعد 23 يومًا من اعتقاله على خلفية تهم سياسية.