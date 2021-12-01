إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (378) شاحنة
استيراد عدد 351 شاحنة
تصدير عدد 14 شاحنة، 12 شاحنة فارغة
معبر رفح التجاري:
استيراد 164 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، ألبان وأجبان، أعلاف، شيبسي، مشروبات غازية، أخشاب، ورق خام، قماش، كراميكا، اكسسوارات سيارات، نثريات، بلوكات اسفنج)
تصدير (11) شاحنة حديد خردة
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 11 شاحنة سولار
استيراد شاحنة واحدة بنزين
استيراد 24 شاحنة غاز طهي
ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
متابعة مغادرة 518 مسافر
اتمام اجراءات جمركية لـ 382 مسافر وصلوا من الجانب المصري