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إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

01 كانون أول / ديسمبر 2021 09:55

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (378) شاحنة

استيراد عدد 351 شاحنة

تصدير عدد 14 شاحنة، 12 شاحنة فارغة

معبر رفح التجاري:

استيراد 164 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، ألبان وأجبان، أعلاف، شيبسي، مشروبات غازية، أخشاب، ورق خام، قماش، كراميكا، اكسسوارات سيارات، نثريات، بلوكات اسفنج)

تصدير (11)  شاحنة حديد خردة

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 11 شاحنة سولار

استيراد شاحنة واحدة بنزين

استيراد 24 شاحنة غاز طهي

ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 518 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 382 مسافر وصلوا من الجانب المصري

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