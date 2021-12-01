مضرب منذ 107 أيام .. جلسة محكمة للمعتقل أبو هواش اليوم

القدس المحتلة - الرأي

تعقد محكمة الاحتلال جلسة محكمة اليوم الأربعاء، للنّظر في الاستئناف المقدّم ضدّ قرار تثبيت الاعتقال الإداري للمعتقل هشام أبو هواش، والمضرب عن الطّعام لليوم (107) أيام على التّوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير إنّ الجلسة ستجري في محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، لافتاً إلى أنّ المحكمة كانت قد أرجأت جلسة سابقة له قبل نحو أسبوع لتعذّر إحضاره إلى المحكمة بسبب وضعه الصّحي المتدهور إثر الأيّام الطّويلة للإضراب.

وأبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري واحد منهم صدر خلال إضرابه ومدته (6) أشهر، وجرى تخفيض المدّة لاحقًا إلى أربعة أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.