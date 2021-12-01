حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1005 فحوصات مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 20 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187364 إصابة بينها 1422 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184294 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1648.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 33.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 509435 شخصًا.