معلم من غزة يبتكر ربوتًا للتفاعل مع الطلبة

غزة - الرأي

ابتكر معلم فلسطيني من قطاع غزة ربوتًا للتفاعل مع الطلبة بمدرسة البسمة الحديثة في تل الهوا بمدينة غزة.

وقال المعلم حسن الرزي: "عندما تم طرح فكرة إنشاء الروبوت داخل أروقة المدرسة وضعنا المخططات لإنتاج روبوت تفاعلي ناطق يهدف للتفاعل مع الطلبة".

وأضاف الرزي خلال حديثه لوكالة "الرأي": "هذه الشخصية الافتراضية التي تم إدخالها ضمن المنظومة التعليمية بالمدرسة تهدف بشكل أساسي لتسليط الضوء على الجوانب التكنولوجية لإيصال المعلومات للطلبة".

وذكر أن "تفاعل الطلبة مع الروبوت في تلقي المعلومات كان جميلًا جدا كونهم لم يعتادوا على أمر كهذا سابقا، وهو يشكل نقلة نوعية في قطاع التعليم".