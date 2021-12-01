150 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن نحو 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.