وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبحث عدة ملفات مع مؤسسة غزة ديستيك وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنفذ سلسلة محاضرات توعوية مرورية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: تل إم عامر الأثري يستقبل أكثر من 1000 زائر خلال شهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية المستشار ضياء المدهون رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء وكالة الرأي الفلسطينية توثيق المباني الأثرية بغزة وأرشفتها.. مشروع للحفاظ على إرث حضاري وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الارشاد تكثف زياراتها الميدانية على مزارعي الفراولة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مشروع حصر الحيازات الزراعية في خانيونس و رفح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تقدم الارشادات للمزارعين للتوعية من مخاطر المبيدات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

3 وفيات و358 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

01 كانون أول / ديسمبر 2021 03:21

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و358 إصابة جديدة بكورونا و261 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وأخرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 47، الخليل 82، جنين 28، طوباس 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 4، نابلس 15، أريحا والأغوار 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 130".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، وتوزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 47، جنين 16، طوباس 3، رام الله والبيرة 22، ضواحي القدس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 2، طولكرم 5، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 140".

ولفتت إلى وجود 50 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مصابا، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟