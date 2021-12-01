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"كهرباء غزة" تعتزم توزيع مكافآت لأصحاب الاشتراكات الملتزمين

01 كانون أول / ديسمبر 2021 05:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلن مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم الأربعاء أن الشركة بصدد توزيع مكافآت مع بداية عام 2022 لأصحاب الاشتراكات الملتزمين بالدفع خلال عام 2021.

وأشار "ثابت" في تصريحات لإذاعة الأقصى إلى أن هناك برنامج محوسب يتابع التزام المشتركين ويمكنه تحويلها للاستفادة منها في معاملات أخرى في الشركة.

وبين أن الديون المتراكمة على المشتركين هي ديون عامة ولا يجوز التصرف بها، موضحاً أنه في حال تقدم أحد المواطنين لطلب اشتراك جديد وثبت أن عليه متراكمات فيجب عليه تسويتها قبل الحصول على الاشتراك الجديد.

ولفت إلى أنه، يمكن تقسيط الرسوم المتراكمة، وإذا كان صاحب الاشتراك متوفي يتم توزيع المبلغ على أبنائه.

واعتبر أن الحالات الإنسانية لها تعامل خاص، وهناك لجنة مختصة تتابع هذه الحالات وتتحرى عنها، وإذا ثبت ذلك يتم التعامل معه وفق شروط وضوابط خاصة بالشركة.

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