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حماس تُثمن الموقف الماليزي الرافض للتطبيع مع "إسرائيل"

01 كانون أول / ديسمبر 2021 06:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

ثمنت حركة حماس الموقف الماليزي الرافض لأشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تَمثل مؤخرًا برفض السماح للاعبين إسرائيليين بدخول ماليزيا للمشاركة في بطولة "الإسكواش" الدولية.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تأسف لقيام اللجنة الدولية لـ"الإسكواش" بإلغاء حق ماليزيا باستضافة البطولة، عقب قرارها بعدم السماح بدخول اللاعبين الإسرائيليين.

وقالت: "إننا إذ نشيد بالتزام ماليزيا التاريخي، ملكًا وحكومة وشعبًا، بمناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي أكدته ماليزيا مرارًا في السنوات الأخيرة".

وأشارت إلى أنها تقدر ثبات ماليزيا في الجبهة الرافضة للتطبيع، وتشدد على تضامنها معها لنيل حقها باستضافة هذه البطولة وغيرها من الفعاليات الدولية دون اضطرار لقبول الوفود الصهيونية.

وأضافت "الكيان الصهيوني الذي يعتدي على الأرض والإنسان، وينتهك حرمة المقدسات، ويرتكب كل الجرائم بحق الشباب الفلسطيني، ويسعى إلى تدمير القطاع الرياضي الفلسطيني؛ لا يستحق المشاركة في المحافل الدولية، بل يستحق المحاسبة على الجرائم، والملاحقة في الساحات كافة".

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