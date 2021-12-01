تحذير من تدهور صحة الأسير المضرب "أبو هواش"

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال هشام أبو هواش ظهر بوضع صحي صعب خلال مشاركته في جلسة لمحكمة الاحتلال، عبر شاشة الفيديو، للنظر في الاستئناف الذي تقدم به محاميه ضد تثبيت اعتقاله الإداري.

وأضاف المكتب في بيان له اليوم الأربعاء، أن "أبو هواش" المضرب عن الطعام منذ 107 أيام للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، لا يقوى على الكلام أو الحركة.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة قراراً يقضي بتخفيض أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، من 6 شهور إلى 4 شهور (غير جوهري) أي قابل للتمديد، علما أن هذا الأمر صدر بحقه خلال فترة الإضراب وبعد أن تجاوز الـ70 يوما.

والأسير أبو هواش (40 عامًا) معتقل منذ تشرين أول/اكتوبر الماضي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال (هادي، ومحمد، وعز الدين، وقاس، وسبأ).