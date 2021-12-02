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الاحتلال يعتقل 7 شبان من الضفة والقدس

02 كانون أول / ديسمبر 2021 08:29

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سبعة شبان من الضفة الغربية والقدس.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت الشاب كارم حنون من حي رأس العين، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن الدويك من منزله في مدينة الخليل والشاب فتحي جرار من بلدة صانور جنوب جنين.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر يزن محسن بعد شهر واحد من الإفراج عنه؛ كما تم اعتقال الأسير المحرر محمد محسن من البلدة.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زين ويوسف الكركي من مخيم شعفاط شرق القدس.

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