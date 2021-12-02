أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

09:03200 ألف دولار مقابل "بيع وجهك" للأبد .. هل توافق؟

09:113 وفيات و99 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

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