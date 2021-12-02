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الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة ليلاً

02 كانون أول / ديسمبر 2021 08:32

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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