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أجهزة السلطة وفرت الجماية لهم

فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله

02 كانون أول / ديسمبر 2021 08:51

رام الله - الرأي:

أحرق شبان فلسطينيون، مساء أمس الأربعاء، مركبة للمستوطنين بعد دخولها منطقة دوار المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، أن مركبة للمستوطنين تقل اثنين من جماعات متطرفة تدعى "برسلاف" دخلت رام الله ووصلت الى قلبها "دوار المنارة" وذلك قبل أن يكتشف شبان فلسطينيون هوية ركابها وهم من المستوطنين، حيث تمت مهاجمة المركبة بالحجارة والزجاجات الحارقة وتم إحراق المركبة بالكامل.

وتمكنت قوة أمنية فلسطينية من تخليص المستوطنين من أيدي المتظاهرين دون أن يمسهما أذى، وأمنت الحماية لهما وقامت بتسليمهما لجيش الاحتلال على حاجز "بيت ايل" شمالي المدينة.

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