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3 وفيات و99 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

02 كانون أول / ديسمبر 2021 09:11

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 826 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 110 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187463 إصابة بينها 1408 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184404 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1651.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 37.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 510657 شخصًا

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