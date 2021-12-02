وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2130) الخميس2 ديسمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية بأيدٍ وطنية.. الصحة: استمرار إجراء عمليات زراعة القوقعة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على ملعب إيفرتون وكالة الرأي الفلسطينية هدف سيلفا الرائع يقود مانشستر سيتي للتفوق على أستون فيلا وكالة الرأي الفلسطينية كأس العرب: "الفدائي الكبير" يستهل مشواره بخسارة قاسية أمام المغرب وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أطعمة تساعد فى تأخير الشيخوخة.. أبرزها السلمون وكالة الرأي الفلسطينية 3 أعشاب تحميك من نزلات البرد والأنفلونزا.. الثوم أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة ومشروبات تساعدك للتخلص من دهون البطن
أخبار » الأسرة و المجتمع

أطعمة ومشروبات تساعدك للتخلص من دهون البطن

02 كانون أول / ديسمبر 2021 09:19

أطعمة ومشروبات تساعدك للتخلص من دهون البطن
أطعمة ومشروبات تساعدك للتخلص من دهون البطن

يمكن أن يكون تقليل دهون البطن مهمة صعبة لكثير من الناس، ويمكن التحكم فيها ليس فقط من خلال النظام الغذائي، بل يجب ممارسة أنشطة بدنية منتظمة للتخلص من تلك الدهون الحشوية، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها للتخلص من دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع"onlymyhealth" .

اللبن الرائب

يساعدنا في الحفاظ على البكتيريا الجيدة في أمعائنا، قد يساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ، يعتقد أيضًا أن يتحكم في مستويات الأنسولين في الجسم والذي يتحكم في كمية الدهون التي يتم تخزينها، وبالتالي، يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل دهون البطن.

الموز

غنى بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفوسفور والبوتاسيوم، يساعدنا البوتاسيوم في التحكم في مستويات الصوديوم في أجسامنا، يمكن أن يساعدنا في التخلص من الانتفاخ الناتج عن احتباس الماء، قد يساعدك على التخلص من وزن الماء في الجسم، يمكنك تناول موزة واحدة في اليوم لتقليل دهون البطن.

عصير البنجر

منخفض للغاية في السعرات الحرارية ولا يحتوي على كمية من الدهون، يمكنك استخدامه لتقليل الدهون في منطقة البطن، بما يعزز فقدان الوزن .

المانجو

يمكن أن يساعدك أيضًا على فقدان دهون البطن وتعزيز الحالة المزاجية لأنه يحتوي على البروبيوتيك الطبيعي، حيث تحتوي هذه الفاكهة على كميات جيدة من البكتين الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول فى الدم.

الشوفان

منخفض جدا في السعرات الحرارية، يحتوي الشوفان في الغالب على ألياف قابلة للذوبان، وبالتالي فهي تساعدك على الشعور بالشبع وفقدان الدهون في منطقة البطن.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟