تعرف على أطعمة تساعد فى تأخير الشيخوخة.. أبرزها السلمون

ليس هناك جرعة سحرية لمكافحة الشيخوخة، ولا يوجد شيء واحد يمكنك القيام به لوقف عملية الشيخوخة، ولكن هناك بعض الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في إبطاء تلك الآثار السلبية الحتمية للشيخوخة، بحسب ما نشره موقع" eatthis".

وقالت خبيرة التغذية، ليزا موسكوفيتز ،إن الشيخوخة الصحية تتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن مزيجًا من الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون المضادة للالتهابات، عندما يُطلب منك تحديد الخيار الأفضل، توصي موسكوفيتز بسمك السلمون الذي يتم صيده في البرية للحفاظ على قوة العقل والجسم بعد سن الستين.

وأكدت أن الأمر كله يتعلق بأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون البري الذي يجعله أفضل غذاء للأكل فهو يحارب الالتهاب ويحسن صحة القلب ووظيفة الإدراك نتيجة لجرعة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تسلط موسكوفيتز الضوء على أن السلمون هو أيضًا مصدر كبير للبروتين الذي يحافظ على العضلات ويعيد الكولاجين، بالإضافة إلى الكالسيوم الذي يبني العظام وفيتامين د، يمكن أن تبدو فوائد إضافة سمك السلمون البري إلى نظامك الغذائي على أساس ثابت لا تنتهي أبدًا بفضل جميع العناصر الغذائية المعبأة في كل وجبة.

توصي موسكوفيتز، باستبدال الحبوب المكررة ، مثل الدقيق الأبيض أو الخبز عالي المعالجة، بالحبوب الكاملة ، مثل الكينوا والأرز البني، عندما يتعلق الأمر بإبطاء عملية الشيخوخة.

وأضافت موسكوفيتز: "لا يقتصر الأمر على توفير الألياف الإضافية المنظمة للهضم والتي يمكن أن تقاوم الإمساك وتعزز مستويات الطاقة الصحية، ولكنها تحتوي أيضًا على مواد كيميائية نباتية إضافية تحمي من الإجهاد التأكسدي ، مما يسرع عملية الشيخوخة".

توصي، ببذور التغيير العضوي الكينوا والأرز البني، فهو مصدر سهل لتلك الألياف والمواد الكيميائية النباتية المتعلقة بالهضم ، وهو جاهز للأكل في غضون دقائق، ويمكن مزج السلمون البري مع بعض الكينوا والأرز البني للحصول على وجبة مثالية المثالية لمكافحة الشيخوخة