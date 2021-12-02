الاحتلال يخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل

الداخل المحتل- الرأي

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد، خصصت مبلغ 500 ألف شيكل لصالح ما وصف بـ “تطوير الخدمات البلدية” المقدمة للمستوطنين في الخليل.

وبحسب القناة، فإن شاكيد خلال توليه منصب وزيرة القضاء قبل عدة سنوات، عملت على إنشاء لجنة تسمح بتقديم الخدمات البلدية للمستوطنين في الخليل، وأنها بعد توليه وزارة الداخلية أعادت تفعيل خطة وضعت عام 2017 وحصلت على اعتراف من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات.

وكان القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2017 في عهد ولاية شاكيد كوزيرة للقضاء، وقع على قرار إنشاء مديرية خدمات بلدية للمستوطنين، وبقيت منذ ذلك الحين كسلطة محلية، ولكنه لم تعتمد حتى الآن كبلدية تقدم الخدمات كاملة بشكل رسمي.