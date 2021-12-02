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قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر

02 كانون أول / ديسمبر 2021 01:40

غزة- الرأي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال نوفمبر الماضي، 4462 مولوداً جديداً، مقابل تسجيله 289 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 2313 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.8%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.1 % بواقع 2149 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1687 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 827 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 730 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى617 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 601 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 289 حالة وفاة خلال نوفمبر الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 150 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 51.9 %، مقابل 139حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 48 %.

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