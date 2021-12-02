ثابت يفتتح مدرسة مسقط الأساسية بشرق غزة

غزة- الرأي

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت مدرسة مسقط الأساسية للبنات بحي التفاح في شرق مدينة غزة.



وشارك في الافتتاح النائب في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس، وممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية م. وائل أبو سويرح، ومدير تعليم شرق غزة مازن نور الدين، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أحمد عايش النجار، وكوكبة من الطواقم التعليمية وشخصيات رسمية وشعبية.



ورحّب ثابت بالحضور وأهالي شرق غزة مقدماً لهم التهنئة بافتتاح المدرسة، وناقلاً لهم تحيات ومباركة رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.



كما قدّم وكيل وزارة التعليم الشكر والتقدير الكبير لسلطنة عُمان الشقيقة سلطاناً وحكومة وشعباً، وللهيئة العُمانية للأعمال الخيرية على دعمهم لإنشاء هذه المدرسة، ومجموعة المدارس التي بُنيت بدعم عُماني كريم في قطاع غزة.



ولفت إلى أنه بتدشين هذه المدرسة نكون قد افتتحنا 6 مدارس خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة؛ 3 منها بتبرع كريم من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ضمن رزمة المشاريع العمانية التي نتطلع لاستمرارها في المستقبل.

وبيَّن ثابت أن الوزارة خلال العام الحالي تمكنت من افتتاح 10 مدارس جديدة، وهناك 30 مدرسة قيد الإنشاء رغم ظروف الحصار وجائحة كورونا التي عرقلت أعمال المانحين، لافتاً إلى أن قطاع غزة لا يزال بحاجة لبناء مدارس جديدة لمواجهة الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة والكثافة الصفية.



كما نوَّه وكيل وزارة التعليم إلى أن مدرسة مسقط التفاح إضافة مهمة تُقدّمها الوزارة لخدمة طلبتنا وشعبنا في شرق غزة، وهناك سعي لتوفير قطع أراضي لبناء مدارس جديدة في الشرق وستكون الأولوية لأي بناء مدرسي جديد لصالح مناطق مديرية شرق غزة.



وأضاف أن الوزارة بموازاة الاهتمام بالأبنية فإنها تركز على تجويد التعليم مثل خطط زيادة تحصيل الطلبة والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين والحوسبة والتكنولوجيا والأنشطة، وتطبيق برنامج متكامل لغرس وتعزيز القيم بحيث يجري كل أسبوع تعزيز قيمة معينة لدى الطلبة.



وقدّم ثابت الشكر لكل من ساهم في بناء المدرسة ومنهم دولة عُمان الشقيقة، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية برئاسة م. وائل أبو سويرح، وطواقم الوزارة، وإدارة الأبنية، والمقاولين والعاملين، ومديرية شرق غزة والمجتمع المحلي وإدارة المدرسة ومعلماتها.



وخلال كلمته أوضح ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية أن افتتاح هذه المدرسة هدية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، لتكون لبنة جديدة في منظومة التربية والتعليم وإضافة مهمة لأبناء قطاع غزة.

وبيَّن أبو سويرح أن فكرة مشاريع المدارس العمانية في قطاع غزة انطلقت من فكر ورؤية جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، وسار على دربه خليفته جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وذلك لتوفير تعليم راقي ينهض بقطاع غزة وأبنائه المجتهدين.



كما قدّم ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ومنها سلطنة عمان ممثلة بسلطانها المفدى وشعبها الأبي، والإدارة الرسمية بقطاع غزة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي وعلى رأسها الدكتور زياد ثابت.



وقال مدير التعليم:إننا سعداء بافتتاح هذا الصرح التعليمي مدرسة مسقط؛ الجميلة في بنائها ومرافقها وساحاتها لتقدم الخدمة التعليمية المميزة لطلبتنا في هذا الحي الكريم حي التفاح، لافتاً إلى أن طواقم مديريته وطلبة الشرق سيبذلون الجهد للمحافظة عليها وأن تكون منارة للتفوق والعلم والتميز".



وفي نهاية الاحتفال قام وكيل الوزارة والشخصيات الرسمية والتربوية بتكريم ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كما جرت مراسم افتتاح المدرسة وتفقد بعض مرافقها.