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4 وفيات و310 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

02 كانون أول / ديسمبر 2021 03:07

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و262 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، طوباس (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 49، الخليل 69، جنين 24، طوباس 9، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 3، نابلس 10، طولكرم 11، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 99، لافتة إلى أنه تم إجراء 5420 فحصا.

وأكدت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 34، الخليل 46، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 31، ضواحي القدس 5، نابلس 13، طولكرم 3، قطاع غزة 110.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 50 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 86 مصابا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم التي أعطيت للمواطنين، أوضحت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,913,544 جرعة، من بينها 2,106,736 في الضفة، و806,808 في قطاع غزة.

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