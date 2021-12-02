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"المسحال": التوافق مع بنوك لصرف سلفة لموظفي "أونروا"

02 كانون أول / ديسمبر 2021 05:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكد رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة أمير المسحال، على أنه تواصل مع عدة بنوك لصرف سلفة من الراتب للموظفين مقدارها 300 دولار على أن تخصم من الراتب عند نزوله.

وقال المسحال في تصريح الخميس، "تواصلت مع البنك الإسلامي الفلسطيني، والإسلامي العربي، وفلسطين، لصرف دفعة ومشكورين أبدوا استعدادهم للتعاون حتى نزول الراتب الأسبوع القادم".

وأوضح أنه حسب رسالة المفوض أن الحد الأقصى لنزول الراتب هو الخميس القادم، وبناء على حاجات المواطنين تواصلت مع النبوك التي ستقدم السلفة بدون أي عمولات، وبنك فلسطين حسب النظام المعمول به.

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